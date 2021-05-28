Maltepe'de her yaş için spor

Maltepe Belediyesi, korona sebebiyle sıkıntılı günler geçiren halkın imdadına koştu.

İlçe sınırları içerisinde birçok spor etkinliği düzenleyeceğini açıklayan belediye yetkilileri, sabah sporlarından online spor eğitimine, hareket eğitimden basketbol kursuna kadar bir dizi etkinlikle her yaştan insanların ve çocukların yanında olacak.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, korona sebebiyle sıkıntılı günler geçiren halk için bir dizi spor etkinliği düzenledi. 31 Mayıs'tan itibaren uzman antrenörler eşliğinde sabah sporuna başlayacak ekipler, "Güne Sporla Başla" sloganıyla, haftaiçi saat 08.00'dan itibaren Pazartesi günü, Gülensu Futbol Sahası ve Esenkent Atlas Parkı'nda, Salı günü Cevizli Cumhuriyet ve Girne Muhtarlık parklarında, Çarşamba günü Gülensu Futbol Sahası ve İdealtepe 50. Yıl Parkı'nda, Perşembe günü Cevizli Cumhuriyet ve Feyzullah Barış Manço parklarında, Cuma günü ise Esenkent Atlas ve Girne Muhtarlık parklarında etkinlik düzenleyecek. Maltepe genelindeki parklarda güne sporla başlamak isteyen vatandaşlara daha kontrollü spor yapmaları ve uzman bir eğitmen eşliğinde sağlıklı bir vücuda sahip olmaları amacıyla yapılan etkinlik, açık havada pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenecek.

PİLATESDEN BASKETBOLA…

Yine 31 Mayıs itibariyle pandemi nedeniyle dışarı çıkamayan ve evden çalışan vatandaşlara yönelik olarak, uzman eğitmenler eşliğinde Pazartesi ve Cuma pilates, Çarşamba fonksiyonel antrenman eğitimleri verilecek. Eğitimler, saat 10.30'da @maltepevespor instagram adresinden canlı yayınlanacak. Ayrıca 7-12 yaş arası çocuklar için hareket eğitimi verecek olan belediye, her sabah, saat 09.00'da Pazartesi ve Çarşamba günleri Esenkent Futbol Sahası'nda, Salı ve Perşembe günleri Girne Spor Tesisleri'nde ve Cuma günü Zümrütevler Futbol Sahası'nda eğitim verecek. Eğitimlerde temel hareketler, fonksiyonel antrenman çeşitleri ve vücudun tüm bölgelerini çeşitli aparatlarla çalıştırmaya yönelik bilgilendirmeler ve hareketler yapılacak.

Bunun yanı sıra basketbol kursu da düzenlenecek. Kurslar hafta içi her gün, saat 14.00'da, Pazartesi günü Başıbüyük Atatürk Parkı, Salı ve Perşembe günleri Feyzullah Barış Manço Parkı, Çarşamba günü Başıbüyük Atatürk ve Girne Narlı Pınar Parkı, Cuma Girne Narlı Pınar Parkı'nda düzenlenecek.Eğitimlerde çocukların temel hareket eğitimleriyle vücut gelişimlerine destek olmak, spora teşvik etmek ve spora yatkınlıklarını arttırmak amacı hedeflenecek.

KARATE KURSU VE SPOR İNGİLİZCESİ

Son olarak Spor İşleri Müdürlüğü, 9-15 yaş arası çocuklar için Çarşamba ve Cuma günleri 14.00'da "Spor İngilizcesi", Salı ve Perşembe günleri 14.00'da "Karate Kursu" eğitimleri verecek.

Kaynak: Bültenler