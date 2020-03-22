MALTEPE'DE HASTANE GÖREVLİLERİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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MALTEPE'DE HASTANE GÖREVLİLERİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHAMaltepe'de koronavirüs şüphesiyle tedavisi gören annesini hastanede ziyaret etmesine izin vermediği güvenlik görevlilerini bıçaklayan Murat D., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

22.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:18
MALTEPE'DE HASTANE GÖREVLİLERİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Maltepe'de koronavirüs şüphesiyle tedavisi gören annesini hastanede ziyaret etmesine izin vermediği güvenlik görevlilerini bıçaklayan Murat D., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. 

Sorgusunda annesine ilaç alarak hastaneye gittiğin söyleyen Murat D., güvenlik görevlilerinin hastaneye girişine izin vermediğini, kaçak olarak annesinin yanına giderek ilacı ona verdiğini söyledi. Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle tedavi gören annesini ziyaret etmesine izin vermediği gerekçesiyle iki güvenlik görevlisini bıçakla yaraladığı iddiası ile gözaltına alınan Murat D., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.  Murat D.'nin emniyet sorgusunda, koronavirüs şüphesi ile hastanede yatan annesi için ilaç aldığını ancak güvenlik görevlisinin hastaneye girişine izin vermediğini söyledi. Bunun üzerine kendi imkanları ile hastaneye girerek ilacı annesine ulaştırması amacıyla hemşireye verdiğini söyleyen Murat D., "Aşağıya indiğim sırada aynı güvenlik görevlisi bana saldırarak darp etmeye başladı. İsmini bilmediğim güvenlik görevlileri de bana vurmaya başladılar. Polis memurları geldiler, şikayetçi olmadığımızı söyleyerek ayrıldım" dedi. Bunun üzerine eve gidip ekmek bıçağı alarak hastaneye döndüğünü söyleyen Murat D., kendisine saldıran güvenlik görevlisi M.B.'yi bıçakla yaraladığını, diğer güvenlik görevlilerinin de kendisini darp ettiğini, onlardan şikayetçi olduğunu söyledi. Emniyet ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Murat D., savcılık sorgusunun ardından "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

GÜVENLİKLER İZİN VERMEYİNCE HASTANEYE KAÇAK GİREREK ANNESİNİ ZİYARET ETTİMahkemedeki sorgusunda güvenlik görevlilerinin annesini ziyaret etmesine izin vermediklerini söyleyen Murat D., "Ben çaktırmadan annemin bulunduğu kata çıkarak annemle görüştüm. Kendisinin durumu iyiydi. Aldığım ilacı anneme ulaştırmak istemem nedeniyle kapıdaki güvenlik görevlileri ile tartıştık. Bıçağı mutfak eşyaları satan bir yerden satın aldım. Bana ilk olayda saldıran güvenliğe bu bıçakla saldırdım. Diğer güvenliğin de bacağına bıçağı salladım. Bana saldıran bir güvenlik daha vardı, onu da aradım. Ona da saldıracaktım ancak bulamadım. İki kez muayene oldum, hakkımda koronavirüs tanısı konmamıştır. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi. 

TUTUKLANDIMurat D., sorgusunun ardından, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. 

Görüntü dökümü: ------------------Hastaneden görüntü-Acil servisten görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Hastanedeki güvenlikçilerden görüntü-Görgü tanığı röp.-Genel ve detay görüntüler

21.03.2020 - 22.02 Haber Kodu : 200321248

 


Kaynak: DHA

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