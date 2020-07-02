MALTEPE'DE HASTANE BAHÇESİNDE OTOMOBİLİN KÖPEĞİ EZDİĞİ ANLAR KAMERADA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MALTEPE'DE HASTANE BAHÇESİNDE OTOMOBİLİN KÖPEĞİ EZDİĞİ ANLAR KAMERADA

Cemil ÖZDEMİR/Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde otomobil ile geçen bir kişi, yol ortasına uzanan köpeği ezdi.

MALTEPE'DE HASTANE BAHÇESİNDE OTOMOBİLİN KÖPEĞİ EZDİĞİ ANLAR KAMERADA
02.07.2020 22:22 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:28

Cemil ÖZDEMİR/

Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde otomobil ile geçen bir kişi, yol ortasına uzanan köpeği ezdi. O anlar güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedilirken, ezilen köpeğin öldüğü öğrenildi.

Olay, Maltepe'de bulunan Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde 14 Mayıs Perşembe günü saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Çevredekiler tarafından "Max" adı verilen köpek, yol ortasına uzandığı sırada oradan geçen bir otomobil tarafından ezildi. Köpeği B.O isimli hastane çalışanın otomobiliyle geçtiği sırada fark etmeyerek ezdiği iddia edildi. Köpeğin ezilme anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi.Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, köpeğin yol ortasına uzandığı ve o sırada oradan geçen bir otomobilin üzerinden geçerek ezdiği, otomobilin sürücüsünün ise durmayarak yoluna devam ettiği görülüyor. 

Otomobil ile ezilen köpeğin öldüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti Haber
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi Haber
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı Haber
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu Haber
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor Haber
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Haber
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü
20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı
20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı
Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü
Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu
ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Berat Albayrak Mustafa Varank Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Cenk Eren Ozan Güven Cem Yılmaz Demet Özdemir
Spor Ali Palabıyık Mete Kalkavan Ivan Obradovic Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Karar Ankara Temmuz Ozan Güven
Şu an buradasınız: MALTEPE'DE HASTANE BAHÇESİNDE OTOMOBİLİN KÖPEĞİ EZDİĞİ ANLAR KAMERADA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 22:33:48. #1.15#
title