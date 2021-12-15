Son dakika haberi! MALTEPE'DE HASTA ALMAYA GİDEN AMBULANS YOLDAN ÇIKTI

MALTEPE D-100 Karayolu'nda ilerlerken şoförünün, önüne çıkan otomobile çarpmamak için hamle yaptığı ambulans, yoldan çıkıp refüjü aşarak boş alanda durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu, Ankara istikametinde meydana geldi. İddialara göre; Musa K.'nin kullandığı 34 BRA 51 plakalı özel bir hastanenin ambulansı, içindeki 3 sağlık çalışanıyla hasta almaya gidiyordu. Gülsuyu istikametine döndüğü sırada önüne çıkan Nihal B. yönetimindeki 34 TP 4073 plakalı otomobile çarpmamak için sürücüsünün hamle yaptığı ambulans, yoldan çıktı. Ambulans, refüjü aşıp yol kenarındaki boş alanda durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ambulansta hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.