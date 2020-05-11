MALTEPE'DE GÜZELLİK SALONUNDA KORONAVİRÜSE ŞEFFAF PARAVANLI ÖNLEM
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MALTEPE'DE GÜZELLİK SALONUNDA KORONAVİRÜSE ŞEFFAF PARAVANLI ÖNLEM

MALTEPE'DE GÜZELLİK SALONUNDA KORONAVİRÜSE ŞEFFAF PARAVANLI ÖNLEM
11.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:53

KORONAVİRÜS önlemleri nedeniyle kapalı olan kuaför ve güzellik salonları kapılarını uzun bir aradan sonra bugün tekrar açtı.

KORONAVİRÜS önlemleri nedeniyle kapalı olan kuaför ve güzellik salonları kapılarını uzun bir aradan sonra bugün tekrar açtı. Maltepe'de bulunan bir güzellik salonu, daha önce de uyguladığı randevu sistemini devam ettirerek salonda ek önlemler aldı. Protez tırnak, kaş ve kirpik uygulamalarının yapıldığı salonda çalışanlar maske ve eldiven takıyor. Protez tırnak işlemleri sırasında müşteri ve çalışan arasında şeffaf bir paravan bulunuyor. Ayrıca bulunulan ortam ve kullanılan malzemeler her müşteriden sonra steril hale getiriliyor.

Güzellik salonu çalışanı Yeter Ögedey, '6 hafta mı oldu artık tam bilmiyoruz. 2 ay olarak yaklaşık yasak gelmeden bir hafta önce zaten biz kendimiz kapattık iş yerimizi önlemlerimizi almak için. 2 çalışan ve 2 müşteriyi alabiliyoruz. Zaten iki masamız var onları da ayırdık. Randevu sisteminde çalışıyoruz. Bizim müşterilerimiz zaten alışkın bu randevu sistemine. Hep 2 saat aralıklı çalıştığımız için. Böyle de gayet iyi gidiyor. Gelen müşterilerimizi dışarıda misafir ediyoruz, oturma yerleri var. Bittikten sonra burayı sterilize ettikten sonra müşterilerimizi içeri davet edebiliyoruz. Her müşteriden sonra oraları dezenfekte edip her şeyi yeniliyoruz öyle alıyoruz içeri. dedi.

Protez tırnak bakım işlemi yaptıran Fatma Yıldırım, 'Yaklaşık 1,5 aydır gelmedim. Evde kendi imkanlarımla bir şeyler yapmaya çalıştım ama tabii Yeter hanımın yaptığı gibi olmuyor. Bugün geldim, işlem başarılı bir şekilde bitti. Alınan önlemler de çok hoşuma gitti gerçekten. Steril bir ortam. İçim rahat yani. diye konuştu.

MALTEPE'DE GÜZELLİK SALONUNDA KORONAVİRÜSE ŞEFFAF PARAVANLI ÖNLEM

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti
Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti
Köpeğini kürekle döverek öldüren kişiye 947 TL para cezası verildi
Köpeğini kürekle döverek öldüren kişiye 947 TL para cezası verildi
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?
İBB'nin 'Korona sürecinde dolu otobüs' fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik
İBB'nin "Korona sürecinde dolu otobüs" fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan çok önemli AVM uyarısı: Topluca gidip vakit geçirmeyin
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan çok önemli AVM uyarısı: Topluca gidip vakit geçirmeyin
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı
MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı
Adana'da bir kadın, Anneler Günü'nü kutlamayan eşini silahla ağır yaraladı
Adana'da bir kadın, Anneler Günü'nü kutlamayan eşini silahla ağır yaraladı
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Eşini boş inşaata götürüp darp eden ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan saldırgan koca için 21 yıl hapis istendi
Eşini boş inşaata götürüp darp eden ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan saldırgan koca için 21 yıl hapis...
Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı
Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı
İngiltere hükümeti, Premier Lig'in 12 Haziran'da başlamasına onay verdi
İngiltere hükümeti, Premier Lig'in 12 Haziran'da başlamasına onay verdi
Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı
Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı
Asya'da ikinci dalga endişesi oluştu: Çin'de bir kent karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar ortaya çıktı
Asya'da ikinci dalga endişesi oluştu: Çin'de bir kent karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar ortaya...
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Beşiktaş'ta Caner Erkin yolcu, yerine Galatasaray'dan Nagatomo geliyor
Beşiktaş'ta Caner Erkin yolcu, yerine Galatasaray'dan Nagatomo geliyor
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz
Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz
Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı
Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Deniz Gezmiş Hüseyin İnan Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Hazal Kaya Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Tamer Tuna Arda Turan Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Mayıs Antalya 21 Mart
Şu an buradasınız: MALTEPE'DE GÜZELLİK SALONUNDA KORONAVİRÜSE ŞEFFAF PARAVANLI ÖNLEM - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 17:13:46. #1.14#
title