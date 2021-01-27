Maltepe'de göle dönen yollarda sürücülerin zor anları
27.01.2021 12:52 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:05
MALTEPE'de yağmur nedeniyle yollar göle döndü.
MALTEPE'de yağmur nedeniyle yollar göle döndü. Oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.
- İstanbul
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde yağmur ve kar etkili olmaya başladı. Maltepe Büyükbakkalköy Yolu Caddesi yağmur nedeniyle göle döndü. Sürücüler su içinde ilerlemekte güçlük yaşadı. Su birikintileri nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı. Bir motosikletlinin göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çektiği anlar kameraya yansıdı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı