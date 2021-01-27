Maltepe'de göle dönen yollarda sürücülerin zor anları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Maltepe'de göle dönen yollarda sürücülerin zor anları

27.01.2021 12:52 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:05
Maltepe'de göle dönen yollarda sürücülerin zor anları

MALTEPE'de yağmur nedeniyle yollar göle döndü.

MALTEPE'de yağmur nedeniyle yollar göle döndü. Oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde yağmur ve kar etkili olmaya başladı. Maltepe Büyükbakkalköy Yolu Caddesi yağmur nedeniyle göle döndü. Sürücüler su içinde ilerlemekte güçlük yaşadı. Su birikintileri nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı. Bir motosikletlinin göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çektiği anlar kameraya yansıdı.


- İstanbul
Maltepe'de göle dönen yollarda sürücülerin zor anları
Maltepe'de göle dönen yollarda sürücülerin zor anları
Maltepe'de göle dönen yollarda sürücülerin zor anları
Maltepe'de göle dönen yollarda sürücülerin zor anları
Maltepe'de göle dönen yollarda sürücülerin zor anları
Maltepe'de göle dönen yollarda sürücülerin zor anları
Maltepe'de göle dönen yollarda sürücülerin zor anları
Maltepe'de göle dönen yollarda sürücülerin zor anları
Maltepe'de göle dönen yollarda sürücülerin zor anları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Cemal Hünal Ceyda Düvenci Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maltepe'de göle dönen yollarda sürücülerin zor anları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 13:05:10. #1.14#
title