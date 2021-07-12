Maltepe'de gökyüzü uçurtmayla, çocuklar neşeyle doldu
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Maltepe'de gökyüzü uçurtmayla, çocuklar neşeyle doldu

Maltepe'de gökyüzü uçurtmayla, çocuklar neşeyle doldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Orhangazi Şehir Parkı Etkinlik Alanı'nda Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Orhangazi Şehir Parkı Etkinlik Alanı'nda Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar anne babalarıyla eğlendi, gökyüzü ise rengarenk uçurtmalarla doldu.

Maltepe Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Etkinlik Alanı'nda organize edilen Uçurtma Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. İlki 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde düzenlenen etkinliğin ikincisine de yoğun bir ilgi vardı. Yüzlerce çocuk Maltepe semalarını uçurtmalarla doldururken, ebeveynler de pandemi sebebiyle açık alanlardan uzak kalan çocuklarının mutluluklarını paylaştı, onlarla birlikte uçurtma uçurmanın keyfini çıkardı.

Önce ısındılar, sonra uçurtmalarıyla koştular

Maltepe Sahili'nde gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği, önce çocukların ısınmaları için bir koşu etkinliği ile başladı. Çocuklar, eğitmenler eşliğinde üç gruba ayrılarak aktivite gerçekleştirdi. Çocuklar ısındıktan sonra, velileriyle birlikte etkinlik alanında hazırlanan uçurtmaların başlarına geçtiler ve eğitmenlerin yardımıyla uçurtmalarını uçurdular. Bütün alanın uçurtmalar ve koşan çocuklarla dolmasıyla renkli, mutlu görüntüler ortaya çıktı.

Spor Müdürü Pekin, engelli çocukları da unutmadı

Etkinlik için yaklaşık 350 uçurtmanın hazırlandığını belirten Maltepe Belediyesi Spor Müdürü Vaner Pekin, "Buradaki amacımız Maltepe'de ikamet eden çocukların Maltepe Sahili'nde ebeveynleriyle beraber güzel zaman geçirmeleri, mutlu olmaları." dedi. Pekin, etkinliğe katılan engelli çocuklar ve gençlerle de özel olarak ilgilenerek, onların da bu keyifli anlara dahil olması için özen gösterdi. - İSTANBUL

Maltepe'de gökyüzü uçurtmayla, çocuklar neşeyle doldu
Maltepe'de gökyüzü uçurtmayla, çocuklar neşeyle doldu
Maltepe'de gökyüzü uçurtmayla, çocuklar neşeyle doldu
Maltepe'de gökyüzü uçurtmayla, çocuklar neşeyle doldu
Maltepe'de gökyüzü uçurtmayla, çocuklar neşeyle doldu
Maltepe'de gökyüzü uçurtmayla, çocuklar neşeyle doldu
Maltepe'de gökyüzü uçurtmayla, çocuklar neşeyle doldu
Maltepe'de gökyüzü uçurtmayla, çocuklar neşeyle doldu
Maltepe'de gökyüzü uçurtmayla, çocuklar neşeyle doldu
Maltepe'de gökyüzü uçurtmayla, çocuklar neşeyle doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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