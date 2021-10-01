MALTEPE'DE GENİŞ KAPSAMLI ASAYİŞ DENETİMİ YAPILDI

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - Haber -Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHA

Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde 9 ayrı noktada yapılan asayiş denetimlerinde kıraathanelere baskın düzenlendi. Şüpheli bulunan kişilerin üst aramaları ve kimlik kontrolleri yapılırken, arama yapılan bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

BİR KİŞİNİN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU VE BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ

Sokak aralarında devriye gezen ekiplerin şüpheli bir kişi üzerinde yaptığı üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alındı. Aranması olan 4 kişi de denetimler sırasında yakalandı. Öte yandan, oluşturulan denetim noktalarından geçen araçlar durdurularak içerisindeki kişilerin kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapıldı. Yapılan denetimler polis drone'u ile havadan da görüntülendi.