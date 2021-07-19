Maltepe'de freni boşalan kamyonet 4 araca çarparak durabildi
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Maltepe'de freni boşalan kamyonet 4 araca çarparak durabildi

Maltepe'de freni boşalan kamyonet 4 araca çarparak durabildi
Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Maltepe'de freni boşalan kamyonetin dört otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Maltepe'de freni boşalan kamyonetin dört otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi Ataman Caddesi'nde yokuş yukarı çıkarken freni boşalan kamyonet geri kayarak 4 otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde geri kaymaya başlayan kamyonetin, 4 araca çarptıktan sonra durabildiği görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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