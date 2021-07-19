Maltepe'de freni boşalan kamyonet 4 araca çarparak durabildi
Maltepe'de freni boşalan kamyonetin dört otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Maltepe'de freni boşalan kamyonetin dört otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi Ataman Caddesi'nde yokuş yukarı çıkarken freni boşalan kamyonet geri kayarak 4 otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde geri kaymaya başlayan kamyonetin, 4 araca çarptıktan sonra durabildiği görülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz