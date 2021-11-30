Maltepe'de fırtınada yan yatan geminin akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı - Haberler
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Maltepe'de fırtınada yan yatan geminin akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

Maltepe'de fırtınada yan yatan geminin akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı Maltepe'de AYİŞ 1 isimli Ro Ro gemi halatının kopması sonrası fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturmuştu.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de fırtınada yan yatan geminin akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı

İSTANBUL - Maltepe'de AYİŞ 1 isimli Ro Ro gemi halatının kopması sonrası fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturmuştu. Gece boyunca etkili olan lodos nedeniyle gemi yan yattı. Yan yatan geminin son hali görüntülendi.

Maltepe'de kuvvetli lodos nedeniyle dün akşam saatlerinde Kumcular İskelesine demirli olan gemilerden AYİŞ 1 isimli Ro Ro, halatının kopması sonucu sürüklenerek kıyıya oturmuştu. Olay yerine intikal eden Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mehmetçik römorkörü gece boyunca tedbir amaçlı bölgede kaldı. Gece boyunca etkili olan kuvvetli lodos sonrası sonrası karaya oturan gemi yan yattı. Sabah sahile gelen vatandaşlar yan yatan gemiyi şaşkınlıkla izledi.

Maltepe'de fırtınada yan yatan geminin akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı

Maltepe'de fırtınada yan yatan geminin akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı

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İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Son Dakika Haberleri

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