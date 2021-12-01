Maltepe'de fırtınada karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor - Haberler
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Maltepe'de fırtınada karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de fırtınada karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor Maltepe'de karaya oturan geminin son hali havadan görüntülendi Maltepe'de AYİŞ 1 isimli RoRo gemi halatının kopması sonucu fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturmuştu.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de fırtınada karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Maltepe'de karaya oturan geminin son hali havadan görüntülendi

İSTANBUL - Maltepe'de AYİŞ 1 isimli RoRo gemi halatının kopması sonucu fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturmuştu. İstanbul'da lodosun etkisini kaYbetmesinin ardından yan yatan geminin kurtarılma bekleyişi sürüyor. Yan yatan geminin son hali havadan görüntülendi.

Maltepe'de kuvvetli lodos nedeniyle geçtiğimiz gün Kumcular İskelesine demirli olan gemilerden AYİŞ 1 isimli RoRo gemi halatının kopması sonucu sürüklenerek kıyıya oturmuştu. Gece boyunca etkili olan kuvvetli lodos sonrası karaya oturan gemi yan yatmıştı. İstanbul'da lodosun etkisini kaybetmesinin ardından yan yatan geminin kurtarılma bekleyişi sürüyor. Öte yandan yan yatan geminin son hali havadan böyle görüntülendi.

Maltepe'de fırtınada karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Maltepe'de fırtınada karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Maltepe'de fırtınada karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

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İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Son Dakika Haberleri

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