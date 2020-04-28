Maltepe'de fırınlar denetlendi Maltepe Belediyesi ekipleri, ramazan ayının başlamasıyla fırınlardaki denetimlerini sıklaştırdı.

Maltepe Belediyesi ekipleri, ramazan ayının başlamasıyla fırınlardaki denetimlerini sıklaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçedeki fırınlarda denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, ürün, hijyen ve etiket denetimi yaparken, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da uyarılarda bulundu.

Kaymakamlık ile koordineli olarak çalışmaları yürüten belediye ekipleri, ayrıca fırınlarda çalışanların maske ve eldivenlerini de kontrol etti.

Öte yandan, Kartal Pazarcılar Odası ile Altayçeşme Semt Pazarı'nda halka maske ve eldiven dağıtıldı.

Pazarlarda da denetimlerini sürdüren ekipler, esnaf ve vatandaşları uyararak, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA