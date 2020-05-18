Maltepe'de fırıncılara silahlı saldırı kamerada
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Maltepe'de fırıncılara silahlı saldırı kamerada

Maltepe'de fırıncılara silahlı saldırı kamerada Maltepe'de ekmek dağıtan iki fırıncıya silahlı saldırı düzenlendi.

Maltepe'de fırıncılara silahlı saldırı kamerada
18.05.2020 23:56 | Son Güncelleme: 18.05.2020 23:57

Maltepe'de fırıncılara silahlı saldırı kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de ekmek dağıtan iki fırıncıya silahlı saldırı düzenlendi. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Silahlı saldırı Bağlarbaşı, Santral Sokak'ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Sokak içerisinde ekmek dağıtımı yapan fırıncı K. B. ve U. B. ile bir şahıs tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli şahıs, fırıncılara 5 el ateş ederek K. B. ve U. B.'yi yaraladı. Şüpheli olay yerinde kaçarken mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere götürüldü. Ekipler, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı kamerada

Olay anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokak üzerindeki kişilerin tartışması, Saldırganın silahla ateş ettikten sonra bağırarak olay yerinden uzaklaşması görülüyor.

Olayın görgü tanıklarından bir vatandaş,"Saat 19: 30 cıvarıydı. Bağırışmalar geliyordu. Sözlü bir tartışma oldu. Akabinde 4-5 defa kurşun sesi duyduk. Balkona çıktığımızda sarı tişörtlü arkadaş yerde yatıyordu." diye konuştu

Kaynak: İHA

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