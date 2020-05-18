Maltepe'de fırıncılara silahlı saldırı
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Maltepe'de fırıncılara silahlı saldırı

Maltepe'de ekmek dağıtan iki fırıncıya silahlı saldırı düzenledi.

Maltepe'de fırıncılara silahlı saldırı
18.05.2020 23:11 | Son Güncelleme: 18.05.2020 23:11

Maltepe'de ekmek dağıtan iki fırıncıya silahlı saldırı düzenledi.

Silahlı saldırı Bağlarbaşı, Santral Sokak'ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Sokak içerisinde ekmek dağıtımı yapan fırıncı K. B. ve U. B. ile bir şahıs tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli şahıs, fırıncılara 5 el ateş ederek K. B. ve U. B.'yi yaraladı. Şüpheli olay yerinde kaçarken mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere götürüldü. Ekipler, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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