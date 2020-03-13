Maltepe'de feci kaza: 2'si ağır 3 yaralı
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Maltepe, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa

Maltepe'de feci kaza: 2'si ağır 3 yaralı

Maltepe'de feci kaza: 2'si ağır 3 yaralı Maltepe'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç park halindeki araca arkadan çarptı.

13.03.2020 23:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:30
Maltepe'de feci kaza: 2'si ağır 3 yaralı

Maltepe'de feci kaza: 2'si ağır 3 yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç park halindeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden araç da önündeki park halinde olan kamyona çarptı. Kazaya neden olan araç ile kamyon arasına sıkışan araçtaki 2 kişi, diğer araçtaki 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında. Fındıklı Mahallesi Başı Büyük yolu Caddesi meydana geldi. İddiaya göre, Melek Ç. idaresinde olan 59 UZ 319 plakalı araç aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde olan 59 TE 029 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden araç da önündeki park halinde olan kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araçlarda bulunan 3 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak şerit çekti. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

Daha önce de aynı yerde kaza olduğunu söyleyen çevredeki vatandaşlardan biri, "bu burada olan ilk kaza değil benim bahçeye burada 4 kere araba girdi" diye konuştu.

Trafik ekipleri kaza yapan otomobilleri çekici yardımıyla kaldırarak otopark götürdü. Kaza ilgili soruşturma sürüyor.

Maltepe'de feci kaza: 2'si ağır 3 yaralı

Kaynak: İHA

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Maltepe'de feci kaza: 2'si ağır 3 yaralı

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