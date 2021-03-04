Maltepe'de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza
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Maltepe'de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza

04.03.2021 08:44 | Son Güncelleme: 04.03.2021 08:51
Maltepe'de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza

Ali Kerem BENGİ / Maltepe'de toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimde fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne 3 bin 500 lira para cezası kesildi.

Ali Kerem BENGİ/  Maltepe'de toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimde fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne 3 bin 500 lira para cezası kesildi.  

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Maltepe D-100 karayolu Kadıköy istikametinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimde toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığını ve araçlarda fazla yolcu olup olmadığına bakıldı.  Durdurulan bir minibüste izin verilenden 2 fazla yolcu olduğunu tespit eden polisler minibüs sürücüsüne 3 bin 500 lira ceza kesti. Trafik ekiplerin denetimleri gün içerisinde devam ettiği öğrenildi.  

Maltepe'de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza
Maltepe'de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza
Maltepe'de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza
Maltepe'de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza
Maltepe'de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza
Maltepe'de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza
Maltepe'de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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