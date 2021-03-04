Maltepe'de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza

Ali Kerem BENGİ/ Maltepe'de toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimde fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne 3 bin 500 lira para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Maltepe D-100 karayolu Kadıköy istikametinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimde toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığını ve araçlarda fazla yolcu olup olmadığına bakıldı. Durdurulan bir minibüste izin verilenden 2 fazla yolcu olduğunu tespit eden polisler minibüs sürücüsüne 3 bin 500 lira ceza kesti. Trafik ekiplerin denetimleri gün içerisinde devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı