MALTEPE'DE FACİAYA RAMAK KALDI; CİPİN MARKETE GİRME ANLARI KAMERADA
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MALTEPE'DE FACİAYA RAMAK KALDI; CİPİN MARKETE GİRME ANLARI KAMERADA

Maltepe'de zehirlenen sokak köpeğini veterinere götürmek için yola çıkan kadın, harekete geçer geçmez direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipiyle markete girdi.

07.07.2020 20:24 | Son Güncelleme: 07.07.2020 21:09

Maltepe'de zehirlenen sokak köpeğini veterinere götürmek için yola çıkan kadın, harekete geçer geçmez direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipiyle markete girdi. Hemen öncesinde bir kadının marketten çıktığı ve kaldırımda yürüyenlerin olduğu sırada gerçekleşen kazada faciaya ramak kaldı. Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 15.55'te Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi'nde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen kadın, cadde üzerinde sokak köpeğini zehirlenmiş, yerde uzanmış halde gördü. Kadın, cipinin bagajına koyduğu köpeği veterinere götürmek için harekete geçti. Kadın sürücü, harekete geçer geçmez cipinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Birkaç metre gidebilen cip yoldan çıkarak markete girdi. Ne olduğunu anlamayan market çalışanları ve müşteriler kaza nedeniyle panik yaşadı. Hemen öncesinde bir kadının marketten çıktığı ve kaldırımda yürüyenlerin olduğu sırada gerçekleşen kazada faciaya ramak kaldı. Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı kazanın ardından kadın sürücü bir süre kendine gelemedi. Kaza nedeniyle market girişinde hasar oluştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı caddede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kadının, cipinin bagajını köpek için hazırladığı, bir süre sonra yerde yatan köpeği cipin bagajına koyduğu görülüyor. Harekete geçer geçmez birkaç metre sonra cipin yoldan çıkarak, markete girdiği kameraya yansıyor. O sırada kaldırımda yürüyenlerin olduğu, marketten bir kadının kazanın hemen öncesinde dışarı çıktığı görülüyor.

MALTEPE'DE FACİAYA RAMAK KALDI; CİPİN MARKETE GİRME ANLARI KAMERADA

Kaynak: DHA

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