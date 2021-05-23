MALTEPE'DE EVİNİN BALKONUNDA EKMEK BIÇALIĞIYLA BİLEKLERİNİ KESTİ

Haber-Kamera İSTANBUL DHAMaltepe'de evinin balkonunda ekmek bıçağıyla bileklerini kesen bir kişi polis tarafından ikna edilmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera İSTANBUL DHA

Maltepe'de evinin balkonunda ekmek bıçağıyla bileklerini kesen bir kişi polis tarafından ikna edilmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Maltepe'de dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Dilaver Arı, evinin balkonuna çıkarak bağırmaya başladı. Arı, elindeki ekmek bıçağıyla bileklerini keserek kendine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Dilaver Arı'n eşiyle durumuyla ilgili konuştu. Ağlayan kadını polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri evinin balkonundaki Dilaver Arı'yı yaklaşık iki saatlik çalışmanın sonucunda ikna etti. İkna edilen Dilaver Arı'nın evine giren polis ekipleri, kan kaybı nedeniyle bayılan Arı'yı evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, bileklerinden yaralanan Arı'yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Arı'nın durumu iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Arı'nın komşusu Tahsin Polat, Olayı tam bende bilmiyorum. Kendi bıçağı alıp kendine zarar veriyor. Kendisini 30 yıldır tanıyorum. Hem de komşumuz olur. Baksanıza her taraf kan olmuş. Polis ekipleri müdahale ederek kendisi aldı. Yoksa kan yetmezliğinden kendisi ölürdü dedi.

Bir diğer komşu İbrahim Uçan da O çocuk hayat dolu bir insandı. Daha önce reaksiyon göstermedi. Birkaç aydır psikolojik sorunları vardı. Hayat dolu bir insan kendisi olayı görünce üzüldük. Bizlerde elimizden ne geldiyse yaptık. Nakliyat işleri yapıyordu. Şehiriçi ve şehirlerarası, bir tane çocuğu var dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı