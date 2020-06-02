Maltepe'de ev arkadaşını öldüren Türkmenistanlı polise teslim oldu MALTEPE'de Türkmenistan uyruklu bir kişi, yine Türkmenistan uyruklu olan ev arkadaşını öldürdükten sonra polis merkezine gidip teslim oldu.

MALTEPE'de Türkmenistan uyruklu bir kişi, yine Türkmenistan uyruklu olan ev arkadaşını öldürdükten sonra polis merkezine gidip teslim oldu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonucunda cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay saat 09.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Orta Yol Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Türkmenistanlı bir kişi yine kendisi gibi Türkmen olan ev arkadaşı Dovletmyrat Ballarov'u darp ederek öldürdü. Şüpheli daha sonra Kadıköy Hasanpaşa Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Polis ekipleri olayın yaşandığı binaya gelerek çilingir yardımıyla dairenin kapısını açtı. Ardından ekipler içeride bir kişinin yerde yattığını gördü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonunda yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmaların ve savcının incelemesinin ardından hayatını kaybeden Türkmen Dovletmyrat Ballarov'un cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yan binada oturan bir kişi, yabancı uyruklu kişileri tanımadığını ama sabah erken saatlerde bağrışmalar yaşandığını duyduğunu söyledi.

- İstanbul

Kaynak: DHA