Maltepe'de esnaf arasında silahlı kavga: 1 yaralı Maltepe'de esnaf arasında silahlı kavga: 1 yaralı Maltepe'de iki esnaf arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı kavga çıktı.

Maltepe'de esnaf arasında silahlı kavga: 1 yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de iki esnaf arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi silah ile yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken silahla yaralayan kişi ise polisler tarafından gözaltına alındı.

Olay, Maltepe'de Bağlarbaşı Mahallesi Beşevler Sokakta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki esnaf arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen bir neden dolayı tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Esnaf olan Ulaş. O. yanındaki silahına davranarak diğer esnaf Savaş D.'e kurşun yağdırmak istedi. Silahın tutukluk yapmasıyla Savaş. D.'ye kalça bölümünden bir kurşun isabet ederek yaralandı. Bekçiler olayı fark ederek kaçmaya çalışan Ulaş. O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine acil servis ekipleri yaralı esnafa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri ekipleri inceleme yaparken polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay gören görgü tanığı, İki kişi arasında tartışma çıktı. Silah seslerini duyduk dışarı çıktık. Bekçiler kaçmaya çalışan kişiyi yakaladı. Yaralanın durumu iyiydi" diye konuştu.

Kaynak: İHA