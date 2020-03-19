Maltepe'de, eşinin babaannesini boğarak öldürdüğü öne sürülen kişiye dava Maltepe'de, borç istediği eşinin 80 yaşındaki babaannesini yastıkla boğarak öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Maltepe'de, borç istediği eşinin 80 yaşındaki babaannesini yastıkla boğarak öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mustafa Köşgeroğlu'nun olay tarihinden önce ekonomik yönden zorluk içerisinde olduğu, yakın çevresine borçlarının bulunduğu belirtildi.

İddianamede, Köşgeroğlu'nun, olay günü sabah saatlerinde maktul Fatıma Karagözgil'in evine gittiği ve borç istediği, Karagözgil'in ise borç veremeyeceğini ifade etmesinin ardından sanığın maktulü yastıkla boğarak öldürdüğü anlatıldı.

Mustafa Köşgeroğlu'nun, maktulü öldürdükten sonra kolunda bulunan 5 bileziği, parmağındaki taşlı altın yüzük ile cebinde bulunan cüzdanındaki bir miktar parayı alarak evden ayrıldığı aktarılan iddianamede, sanığın bunlarla borçlarının bir kısmını ödediği ifade edildi.

İddianamede, sanığın eşinin kendisini arayarak "Babaannem ölmüş, biz hastaneden eve geçiyoruz." demesi üzerine sanığın taksiye binerek maktulün evine gittiği, eşi ile maktulün kızı Nermin Övgü'yle evde bulundukları esnada sağlık ve polis görevlilerinin geldiği dile getirildi.

Üzerinde kimlik bulunmayan sanığın kimlik sorulması üzerine panikleyerek aynı binada bulunan evine çıkıp maktule ait bozdurduğu altınlardan kalan parayı tuvalete atarak sifonu çektiği anlatılan iddianamede, tekrar maktulün evine giden Köşgeroğlu'nun, güvenlik güçlerince alınarak polis merkezine götürüldüğü ve karakolda suçu kabul ettiği kaydedildi.

İddianamede bu kapsamda Mustafa Köşgeroğlu'nun, "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca sanığın, maktule ait ziynet eşyaları ile bir miktar parayı çalmasından dolayı "konutta yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi istendi.

İddianame, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA