Maltepe'de eşe havai fişek süprizi karakolda bitti
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Maltepe'de eşe havai fişek süprizi karakolda bitti

MALTEPE'de evliliğinin ikinci ayını kutlamak için havai fişek patlatan bir kişi yangına neden oldu.

Maltepe'de eşe havai fişek süprizi karakolda bitti
04.09.2020 16:13 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:16
MALTEPE'de evliliğinin ikinci ayını kutlamak için havai fişek patlatan bir kişi yangına neden oldu. Otluk alanın alev alması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.  Panik içinde kaçan kişi,  bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Olay geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. Maltepe Altayçeşme'de Kadir Ç.  iddialara göre evliliğinin ikinci ayını kutlamak için evinin karşısındaki boş arazide eşine sürpriz yapmak için havai fişek patlattı. Daha sonra arazideki otluk alan alev almaya başladı. Yangın çıktığını gören Kadir Ç.,  panik içinde olay yerinden uzaklaştı ve bir süre sonra da polis ekiplerini görerek teslim oldu. Yanan 1 dönüm alan itfaiye ekiplerince söndürülürken Kadir Ç.,  gerekli işlemler yapılmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kadir Ç, hakkında adli işlem yapıldığı, yangın çıkartmak, halkı paniğe korkuya sürüklemekten kamu davası açıldığı, hava fişek patlatmaktan da 3 bin 150 lira ceza kesildiği öğrenildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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