Maltepe'de emniyet kemeri denetiminde 34 sürücüye ceza yağdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maltepe'de emniyet kemeri denetiminde 34 sürücüye ceza yağdı

Maltepe'de emniyet kemeri denetiminde 34 sürücüye ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de trafikte sürücülere yönelik emniyet kemeri denetim gerçekleştirildi.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de trafikte sürücülere yönelik emniyet kemeri denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken cep telefonu ile ilgilenen ve benzeri ihlallerde bulunan 34 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri tarafından, sürücülerin emniyet kemeri kullanmaları ve emniyet kemeri takılmadığı durumlarda araçtan çıkan ikaz sesini bastırmak için kemer yerine toka kullanımı gibi konularda denetim gerçekleştirdi. Maltepe'de yapılan denetimde ayrıca sürücülerin belge ve evrakları da kontrol edildi. Emniyet kemeri ihlali maddesinden 196 TL, seyir halindeyken cep telefonu ile ilgilenme maddesinden 427 TL olmak üzere, 34 sürücüye farklı maddelerden cezai işlem uygulandı.

Seyir halindeyken cep telefonu ile ilgilenen sürücü Canberk Taha, "Kurallara uymak lazım. Bu ceza da bir ders olacak. 427 TL imiş" dedi.

Emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle hakkında cezai işlem uygulanan Muzaffer Başkaya, "Takmadık, cezamızı da yiyoruz. Takıyorum genelde. Boşluğumuza denk geldi" dedi. - İSTANBUL

Maltepe'de emniyet kemeri denetiminde 34 sürücüye ceza yağdı

Maltepe'de emniyet kemeri denetiminde 34 sürücüye ceza yağdı

Maltepe'de emniyet kemeri denetiminde 34 sürücüye ceza yağdı

Maltepe'de emniyet kemeri denetiminde 34 sürücüye ceza yağdı

Maltepe'de emniyet kemeri denetiminde 34 sürücüye ceza yağdı

Karısını bıçaklayarak öldüren koca, kendisini yaralayıp kafasını duvarlara vurdu

Karısını bıçaklayarak öldüren koca, kendisini yaralayıp kafasını duvarlara vurdu

 5 araçtan mazot çalan hırsız mahalleliyi canından bezdirdi: Bir depo bin liraya doluyor

5 araçtan mazot çalan hırsız mahalleliyi canından bezdirdi: Bir depo bin liraya doluyor

 Husumetlilerini yaraladı, onlara bakmaya gelen adama da hastanede kurşun yağdırdı

Husumetlilerini yaraladı, onlara bakmaya gelen adama da hastanede kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title