MALTEPE'DE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ; 34 SÜRÜCÜYE 6 BİN 664 LİRA CEZA - Haberler
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MALTEPE'DE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ; 34 SÜRÜCÜYE 6 BİN 664 LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? MALTEPE'de yapılan emniyet kemeri denetiminde, kemer takmayan 34 sürücüye toplam 6 bin 664 lira ceza kesildi.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - ? MALTEPE'de yapılan emniyet kemeri denetiminde, kemer takmayan 34 sürücüye toplam 6 bin 664 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Sivil Trafik ekipleri, Maltepe Sahil Yolu Ankara istikametinde denetim yaptı. Sürücüler durdurularak ehliyet, ruhsat ve emniyet kemeri kontrolleri yapıldı. Denetimlerde emniyet kemeri takmayan 34 sürücüye toplam 6 bin 664 lira para cezası kesildi.

Ceza kesilen sürücü Canberk Talha, "Emniyet kemerim takılı olmadığından dolayı ceza yedim. Kurallara uymak lazım. Bu ceza bana ders olacak." dedi. Emniyet kemeri takmayan bir başka sürücü ise, "Trafik ekipleri doğrusunu yapıyorlar. Bizim yaptığımız hata tabi ki" dedi.

MALTEPE'DE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ; 34 SÜRÜCÜYE 6 BİN 664 LİRA CEZA

MALTEPE'DE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ; 34 SÜRÜCÜYE 6 BİN 664 LİRA CEZA

MALTEPE'DE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ; 34 SÜRÜCÜYE 6 BİN 664 LİRA CEZA

MALTEPE'DE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ; 34 SÜRÜCÜYE 6 BİN 664 LİRA CEZA

MALTEPE'DE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ; 34 SÜRÜCÜYE 6 BİN 664 LİRA CEZA

MALTEPE'DE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ; 34 SÜRÜCÜYE 6 BİN 664 LİRA CEZA

MALTEPE'DE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ; 34 SÜRÜCÜYE 6 BİN 664 LİRA CEZA

MALTEPE'DE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ; 34 SÜRÜCÜYE 6 BİN 664 LİRA CEZA

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