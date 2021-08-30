Maltepe'de elektrikli otomobillerden 'sessiz' 30 Ağustos konvoyu
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Maltepe'de elektrikli otomobillerden 'sessiz' 30 Ağustos konvoyu

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Haberler | Kültür Sanat

Maltepe'de elektrikli otomobillerden 'sessiz' 30 Ağustos konvoyu Onlarca elektrikli otomobilin 30 Ağustos için oluşturduğu konvoy havadan görüntülendi 30 Ağustos Zafer Bayramı, Maltepe'de elektrikli araçların oluşturduğu 'sessiz' konvoy ile kutlandı.

Maltepe'de elektrikli otomobillerden 'sessiz' 30 Ağustos konvoyu

Onlarca elektrikli otomobilin 30 Ağustos için oluşturduğu konvoy havadan görüntülendi

İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı, Maltepe'de elektrikli araçların oluşturduğu 'sessiz' konvoy ile kutlandı. Birbirinden farklı markalarda onlarca elektrikli otomobilin bir araya geldiği konvoy drone ile havadan görüntülendi.

Otomotiv sektöründe son dönemde popülaritesi artan elektrikli otomobiller, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı" İstanbul'da "Sessiz Konvoy" oluşturarak kutladı.

Birbirinden farklı marka ve modellerde onlarca elektrikli otomobil sürücüsünün katıldığı 'sessiz konvoy'da 30 Ağustos coşkusu yaşandı. Elektrikli araç sürücüleri, Maltepe Sahili'nde kontak açıp Bağdat Caddesi Caddebostan'a kadar sessiz motorlar eşliğinde yol aldılar. Elektrikli araçların sürücüleri ve yolcular, sadece elektrikli araçların katıldığı etkinlikte bayram coşkusuna bayraklarla eşlik ettiler.

Organizatör Emir Tunçyürek, "30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında elektrikli otomobil kullanıcıları olarak bir araya geldik ve elektrikli otomobillere farkındalığı arttırmak istiyoruz. Gelecekte sokaklarımız sessiz bir şekilde nasıl olacak, buna dikkat çekmek istiyoruz ve aslında bundan on yıl sonrasına, sokaktaki tüm otomobillerin elektrikli olduğu günleri şimdiden yaşayacağımız bir organizasyon yapıp aynı zamanda da bir araya gelip sohbet muhabbet ediyoruz. Bugün farklı markalar, Türkiye'de satılan satılmayan tüm elektrikli otomobillerin kullanıcıları olarak bir araya geldik. Neredeyse her marka model burada var. Hep beraber sıra sıra dizilip Bağdat Caddesi'nden geçiş yapıp daha sonra da E Garaj Maslak'ta bir ikram sunacağız elektrikli otomobil sahiplerine" dedi.

Etkinliğe katılan elektrik elektronik öğretmeni İsmail Çınar, "Bugün 30 Ağustos olduğu için elektrikli araçlar sahipleri olarak bir araya gelip sesimizi duyuralım Türkiye'de herkes bizi tanısın dedik. Ben Ankara'dan İstanbul'a bu yüzden geldim. Arkadaşlarla yüz yüze tanışmamıştık. WhatsApp grubumuz var. 30 Ağustos etkinliği sebebiyle bir araya gelip yüz yüze tanışalım istedik" ifadelerinde bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramında onlarca elektrikli otomobilin bir araya gelerek oluşturduğu sessiz konvoy drone ile havadan görüntülendi.

Maltepe'de elektrikli otomobillerden 'sessiz' 30 Ağustos konvoyu
Maltepe'de elektrikli otomobillerden 'sessiz' 30 Ağustos konvoyu
Maltepe'de elektrikli otomobillerden 'sessiz' 30 Ağustos konvoyu
Maltepe'de elektrikli otomobillerden 'sessiz' 30 Ağustos konvoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç

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