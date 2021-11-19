Maltepe'de E 5'te tehlikeli çalışma: Sürücülerin canlarını hiçe saydılar

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de İBB personeli, peyzaj çalışması yapmak üzere getirdiği kilolarca ağırlıktaki toprak dolu çuvalları metrelerce yüksekten E-5'in kenarındaki peyzaj alanına attı. Atılan çuvalların E-5'e düşmesi işten bile değilken, iş güvenliği kurallarını hiçe sayarak yapılan çalışma sürücülerin tepkisine neden oldu. Kimi vatandaş ise o anları cep telefonu ile kayda aldı. Tehlikeli çalışma ise havadan görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz gün Maltepe'de E-5 karayolu Küçükyalı mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. İBB'ye bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri içerisi toprak dolu çuvalları karayoluna yakın bir noktada bulunan peyzaj alanına metrelerce yüksekten aşağı attı. Toprak dolu çuvalların E-5'in akan trafiğinde güvenlik önlemi alınmadan karayolunun kenarındaki peyzaj alanına atılması, sürücülerin tepkisine neden olurken, iş güvenliği kurallarının hiçe sayılması bu kadarına da pes dedirtti. Metrelerce yüksekten atılan çuvalların şans eseri yola düşmemesi olası bir faciayı önlerken, görüntülendiklerini fark eden güvenlik önlemlerini ihmal eden personellerin çalışmayı durdurmaları dikkat çekti. Akan trafikteki tehlikeli çalışmayı sürücüler cep telefonu kamerasına alırken, iş güvenliği sağlanmadan yürütülen çalışma havadan görüntülendi.

"Çuvalların yola düşmesi benim için ölüm demek"

Yürütülen çalışmaya ilişkin konuşan motokurye Ramazan Peker, "Çalışanların attığı o çuvallar yolda önüme düştüğü an benim için kaza demek. O tarz bir kaza da benim için ölüm demek. Direkt takla atarım ya da bir aracın altında kalırım. Belediyenin bu şekilde çalışması çok yanlış. O çuvalların duvar üzerinden yola düşme ihtimali çok yüksek. Bu durumun şikayet edilerek bildirilmesi lazım" diye konuştu. - İSTANBUL