Maltepe'de E-5'te art arda makas attı, o anlar arkadaşı tarafından böyle görüntülendi - Haberler
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Maltepe'de E-5'te art arda makas attı, o anlar arkadaşı tarafından böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Maltepe'de E-5'te art arda makas attı, o anlar arkadaşı tarafından böyle görüntülendi100 karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen bir sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de E-5'te art arda makas attı, o anlar arkadaşı tarafından böyle görüntülendi

İSTANBUL Maltepe D-100 karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen bir sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Art arda makas atarak ilerleyen sürücü, tehlikeli yolculuğu yanındaki arkadaşına cep telefonu ile kayda aldırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe D-100 karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu esnada makas atarak aracıyla hızla ilerleyen sürücü hem kendini hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Araç sürücüleri ise makasa giren sürücüye korna çalarak tepki gösterdi.

Öte yandan trafiği tehlikeye atan sürücü, makas attığı anları yanındaki arkadaşına cep telefonu ile kayda aldırttı.

Maltepe'de E-5'te art arda makas attı, o anlar arkadaşı tarafından böyle görüntülendi

Maltepe'de E-5'te art arda makas attı, o anlar arkadaşı tarafından böyle görüntülendi

Maltepe'de E-5'te art arda makas attı, o anlar arkadaşı tarafından böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - 3. Sayfa

Maltepe, 3. Sayfa, Haber

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