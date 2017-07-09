Maltepe'de Düzenlenecek "Adalet Mitingi"

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, CHP'nin bugün düzenleyeceği "Adalet Mitingi" öncesinde Maltepe'de yürütülen çalışmaları denetledi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı tepki yürüyüşünün sona ermesinin ardından bugün Maltepe'de yapılacak miting için alınan tedbirler tamamlandı.



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı miting alanında incelemelerde bulunan İl Emniyet Müdürü Çalışkan, miting öncesi ve sonrası herhangi bir sorun yaşanmayacağını söyledi.



Miting için il genelinde 15-16 bin polisin görev yapacağını ifade eden Çalışkan, şöyle konuştu:



"Sabah son kontroller yapılacak. Biz her türlü tedbiri aldık vatandaşlarımızın gelecekleri güzergahlara varıncaya kadar bütün tedbirler alındı. Arkadaşlarımız birkaç gündür yoruldu ama yorulduğumuza değdi. Sorunsuz bir şekilde bu işi tamamlayacağız. Havadan, denizden, karadan her taraftan tedbirlerimizi aldık. Yüksek binalar, geliş-gidişler olmak üzere uzman köpeklerle kontroller sağlanacak ve sabah bu alanı tertemiz pırıl pırıl teslim edeceğiz."



Gazetecilerin, "Trafikte aksamalar olabilir mi?" sorusu üzerine Çalışkan, "İstanbul'da bu tür mitingler çok yapıldı, arkadaşlarımız bu konuda yeterli tecrübeye sahip. Trafikte de herhangi bir sıkıntı olmayacak." dedi.