Maltepe'de dürümcüde silahlı kavga: 4 yaralı
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Maltepe'de dürümcüde silahlı kavga: 4 yaralı

Maltepe'de bir dürümcüde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

11.02.2020 22:51 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:02
Maltepe'de dürümcüde silahlı kavga: 4 yaralı

'de bir dürümcüde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde bulunan bir dürümcüde bir grup arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahını çıkaran Murat K, Murat P. Taki C. Levent A. ve Seyit A. P'yi vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekibi ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Şüpheli Murat K'yı gözaltına alan polis ekipleri, silaha el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamlarken, hastaneye kaldırılan yaralılardan birisinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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