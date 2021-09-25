MALTEPE'DE DUR İHTARINA UYMADIĞI POLİSLERİN ARAÇLARINA ÇARPIP KAÇTI - Haberler
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MALTEPE'DE DUR İHTARINA UYMADIĞI POLİSLERİN ARAÇLARINA ÇARPIP KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALTEPE'DE DUR İHTARINA UYMADIĞI POLİSLERİN ARAÇLARINA ÇARPIP KAÇTIHaber-Kamera: Ali Kerem BENGİ ? Ramazan EĞRİ / Maltepe'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü üç polis aracına çarparak kaçtı.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE'DE DUR İHTARINA UYMADIĞI POLİSLERİN ARAÇLARINA ÇARPIP KAÇTI

Haber -Kamera: Ali Kerem BENGİ ? Ramazan EĞRİ/ Maltepe'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü üç polis aracına çarparak kaçtı. Polis ekipleri sabaha karşı otomobili Pendik'te terk edilmiş halde buldu.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri gece saatlerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile kaçan sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında otomobilin sürücüsü üç ekip aracına çarparak kaçtı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin kaçtığı otomobil sabaha karşı Pendik'te terk edilmiş halde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri otomobilin içerisinde delil araştırması yaptı. Ekiplerin çalışmasında aracın içerisinde içki kutuları bulundu. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan şüphelinin kaçarken, polisin araçlarına çarptığı anlar kameralara yansıdı.

MALTEPE'DE DUR İHTARINA UYMADIĞI POLİSLERİN ARAÇLARINA ÇARPIP KAÇTI

MALTEPE'DE DUR İHTARINA UYMADIĞI POLİSLERİN ARAÇLARINA ÇARPIP KAÇTI

MALTEPE'DE DUR İHTARINA UYMADIĞI POLİSLERİN ARAÇLARINA ÇARPIP KAÇTI

MALTEPE'DE DUR İHTARINA UYMADIĞI POLİSLERİN ARAÇLARINA ÇARPIP KAÇTI

MALTEPE'DE DUR İHTARINA UYMADIĞI POLİSLERİN ARAÇLARINA ÇARPIP KAÇTI

MALTEPE'DE DUR İHTARINA UYMADIĞI POLİSLERİN ARAÇLARINA ÇARPIP KAÇTI

MALTEPE'DE DUR İHTARINA UYMADIĞI POLİSLERİN ARAÇLARINA ÇARPIP KAÇTI

MALTEPE'DE DUR İHTARINA UYMADIĞI POLİSLERİN ARAÇLARINA ÇARPIP KAÇTI

MALTEPE'DE DUR İHTARINA UYMADIĞI POLİSLERİN ARAÇLARINA ÇARPIP KAÇTI

MALTEPE'DE DUR İHTARINA UYMADIĞI POLİSLERİN ARAÇLARINA ÇARPIP KAÇTI

MALTEPE'DE DUR İHTARINA UYMADIĞI POLİSLERİN ARAÇLARINA ÇARPIP KAÇTI
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Haber: MALTEPE'DE DUR İHTARINA UYMADIĞI POLİSLERİN ARAÇLARINA ÇARPIP KAÇTI - Haberler
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