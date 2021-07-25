Maltepe'de drone destekli trafik denetimi
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Maltepe'de drone destekli trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kurban Bayramı tatilinin son gününde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Maltepe Köprüsü'nde drone destekli trafik denetimi yapıldı.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Maltepe Köprüsü'nde drone destekli trafik denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, Kurban Bayramı tatilinin son gününde Maltepe Köprüsü D-100 Kuzey yolu İstanbul istikametinde havadan drone destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında durdurulan araç sürücülerinin kimlikleri kontrol edilerek, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimde, kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Maltepe'de drone destekli trafik denetimi
Maltepe'de drone destekli trafik denetimi
Maltepe'de drone destekli trafik denetimi
Maltepe'de drone destekli trafik denetimi
Maltepe'de drone destekli trafik denetimi
Maltepe'de drone destekli trafik denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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