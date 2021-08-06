Maltepe'de drone destekli orman denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maltepe'de drone destekli orman denetimi yapıldı

Maltepe'de drone destekli orman denetimi yapıldı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ / MALTEPE'de bulunan ormanlık alanlarda polis ekipleri drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ MALTEPE'de bulunan ormanlık alanlarda polis ekipleri drone destekli denetim gerçekleştirdi. Atlı birlikler ve özel harekat polisleri ormanı titizlikle kontrol ederken, olası bir yangın ihtimaline karşı ormanda TOMA bekletildiği görüldü. 

Yurdun birçok noktasında çıkan yangınların ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü denetimlerini sıklaştırdı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yunus polisleri, özel harekat ekipleri, atlı birlikler ve polis köpekleri ormanda denetim yaptı. Ayrıca denetimlerde drone da kullanılarak ormanda yaşanabilecek olumsuz durumlara yönelik önlem alındı. Drone ile anons edilerek mesire alanında bulunan vatandaşlar uyarıldı. Öte yandan Maltepe'de bulunan ormanda içi su dolu TOMA'lar bekletildiği görüldü.  Polis ve zabıta ekipleri mesire alanındaki vatandaşları ormanda ateş yakmamaları konusunda uyarırken, ailesiyle piknik yapmaya gelen Arif Selçuk Korkmaz, "Çok güzel bir şey. Biz zaten evimizden böreğimizi çöreğimizi getirip de gelmiştik. Ateş yakmayı hiç düşünmüyorduk. Hem de sabah sabah gelelim bakalım bir şey var mı? Bir tehlike olursa emniyet güçlerini arayalım. Bir anda doluştular. Bir sürü emniyet gücü geldi. Bizim de hoşumuza gitti" dedi. 


Maltepe'de drone destekli orman denetimi yapıldı
Maltepe'de drone destekli orman denetimi yapıldı
Maltepe'de drone destekli orman denetimi yapıldı
Maltepe'de drone destekli orman denetimi yapıldı
Maltepe'de drone destekli orman denetimi yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Yaşlı adam korku saçtı! Pasajın içine sağlam girdiler, yaralı çıktılar
Yaşlı adam korku saçtı! Pasajın içine sağlam girdiler, yaralı çıktılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yusuf Güney Şevval Şahin Aleyna Tilki Şahan Gökbakar
Spor Eda Erdem Burak Elmas Caner Erkin Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Maltepe'de drone destekli orman denetimi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 16:45:35. #1.16#

title