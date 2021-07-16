MALTEPE'DE DÖNÜŞÜMDE 'SANTİM' OYUNU
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MALTEPE'DE DÖNÜŞÜMDE 'SANTİM' OYUNU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul DHATürkiye genelindeki yenilenmesi gereken binalarda biri de Maltepe'deki 56 daireli Ortakçı Sitesi'ydi.

İstanbul DHA

Türkiye genelindeki yenilenmesi gereken binalarda biri de Maltepe'deki 56 daireli Ortakçı Sitesi'ydi.

İdealtepe'de 1994 yılında inşa edilen site, bölgenin en gözde yerlerinden birinde. 4 dönüm üzerine kurulu sitenin arsası 90 milyon TL seviyesinde. Yeni yapılacak dairelere, büyüklüğüne göre, 1.6 milyon ile 4 milyon lira arasında değer biçiliyor. Sitenin sakinleri, aldıkları riskli bina raporu sonrası 6 yıl önce kolları sıvadı. Sitenin yıkılıp binaların yenilenmesi konusunda ortak görüşe varan mülk sahipleri, birkaç müteahhitle yaptıkları görüştükten sonra kararlarını verdi. 4 şirketin yüklenici olarak yer aldığı bir konsorsiyumla sözleşmeler imzalandı. Müteahhit firma, üç bloklu sitenin yıkımını Mayıs 2017'de tamamladı. Müteahhit firma, ev sahiplerine 6 aylık kiralarını ödedi. Site sakinlerinden üçü dışında herkes müteahhitle sözleşmeyi imzaladı. Sözleşmeyi imzalamayan üç kişiden biri, birçok bina da inşa eden müteahhit Mustafa E. oldu. İddiaya göre, Mustafa E., kendisi yerine başka bir müteahhit ile anlaşmaya varılmasına tepki gösterdi. Kentsel dönüşüm yasası gereği, sözleşmeye imza atmayan kat maliklerinin payı ihale ile satılıyor. İhale süreci başlatıldı. Üç kat malikine resmi bildirim yapıldı. Tapu kayıtlarını gören site sakinleri ilk şoku yaşadı. Kayıtlar, Mustafa E.?nin, oturduğu dairedeki hissenin binde 1'lik kısmını Meral D. isimli bir kişiye sattığını ortaya koydu. Bu oran, 18 santimetrekareye denk geliyor. Evin içindeki bir fayanstan bile daha küçük bir alan... Site sakinleri, satışın gerekçesini sordukları E.?den 'Kanuni hakkımı kullandım" yanıtı aldı.

MALTEPE'DE DÖNÜŞÜMDE 'SANTİM' OYUNU
MALTEPE'DE DÖNÜŞÜMDE 'SANTİM' OYUNU
MALTEPE'DE DÖNÜŞÜMDE 'SANTİM' OYUNU
MALTEPE'DE DÖNÜŞÜMDE 'SANTİM' OYUNU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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