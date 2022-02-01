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MALTEPE'DE DENİZ KAHVERENGİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MALTEPE'DE DENİZ KAHVERENGİ OLDU

MALTEPE Dragos Sahili'ne ulaşan derenin suyu son günlerde kahverengine döndü.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE Dragos Sahili'ne ulaşan derenin suyu son günlerde kahverengine döndü. Dere, denizin de kahverengine bürünmesine neden oldu. Çevre sakinleri dereden pis kokuların da yayıldığını belirterek şikayetçi oldu.

Maltepe Dragos Sahili'ne akan derenin rengi son günlerde değişti. Kahverengine dönüşen dere, denizin bir bölümünün de kahverengine bürünmesine neden oldu. Özellikle sahilde yürüyüş yapanlar pis koku nedeniyle tedirgin olduklarını belirtti. Sahilde yürüyüşe çıkan Gülsen Kayhan, Derenin temizlenmesini istiyoruz. Dere maalesef ki çok kirli ve pis koku da var. Şu anda denizi de kirletmekte dedi.

Yakup Uğur ise, Derenin daha önceden arıtmasının yapılması lazımdı. Mahallenin arasından gelen pislikler denize akıyor. Denizin rengini görüyorsunuz kahverenginde diye konuştu. İSKİ yetkilileri ise kirliliğin nedeni olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul'a yağan karı gösterdi. Karın erimesiyle birlikte derenin debisinin arttığı ve çamurun denize aktığı kaydedildi.

Derenin ve denizin kahverengiye bürünen bölümü havadan da görüntülendi.

MALTEPE'DE DENİZ KAHVERENGİ OLDU

MALTEPE'DE DENİZ KAHVERENGİ OLDU

MALTEPE'DE DENİZ KAHVERENGİ OLDU

MALTEPE'DE DENİZ KAHVERENGİ OLDU

MALTEPE'DE DENİZ KAHVERENGİ OLDU

MALTEPE'DE DENİZ KAHVERENGİ OLDU

MALTEPE'DE DENİZ KAHVERENGİ OLDU

MALTEPE'DE DENİZ KAHVERENGİ OLDU

MALTEPE'DE DENİZ KAHVERENGİ OLDU

MALTEPE'DE DENİZ KAHVERENGİ OLDU

MALTEPE'DE DENİZ KAHVERENGİ OLDU

MALTEPE'DE DENİZ KAHVERENGİ OLDU

MALTEPE'DE DENİZ KAHVERENGİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Maltepe, Güncel, Haber

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