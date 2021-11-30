Maltepe'de demirli Ro-Ro gemisi battı
AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
İstanbul Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle Maltepe'de demirli haldeki Ro-Ro gemisi alabora olup battı.
MALTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle Maltepe'de demirli haldeki Ro-Ro gemisi alabora olup battı.
Yalı Mahallesi Milli Müdafaa İskelesi'nde bağlı bulunan "Erdemler 6" adlı 64 metre uzunluğundaki Ro-Ro gemisi, halatların kopması sonucu alabora oldu. Gemi bir süre sonra battı.
Polis iskele çevresine güvenlik şeridi çekti.
AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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