Maltepe'de demirli Ro-Ro gemisi battı

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle Maltepe'de demirli haldeki Ro-Ro gemisi alabora olup battı.

Yalı Mahallesi Milli Müdafaa İskelesi'nde bağlı bulunan "Erdemler 6" adlı 64 metre uzunluğundaki Ro-Ro gemisi, halatların kopması sonucu alabora oldu. Gemi bir süre sonra battı.

Polis iskele çevresine güvenlik şeridi çekti.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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