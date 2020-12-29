Maltepe'de dehşet
29.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:39
Maltepe'de Kemal D. isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı.
Kemal D. gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Aylin Sözer'in özel bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı