Maltepe'de D-100 kara yolu kavşak projesi nedeniyle geçici olarak kapatıldı - Haberler
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Maltepe'de D-100 kara yolu kavşak projesi nedeniyle geçici olarak kapatıldı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Maltepe'de D-100 kara yolu kavşak projesi nedeniyle geçici olarak kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "Bostancı - Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" kapsamında başlattığı alt geçit çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda trafik akışı yan yol üzerinden sağlanıyor.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "Bostancı - Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" kapsamında başlattığı alt geçit çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda trafik akışı yan yol üzerinden sağlanıyor.

Maltepe Altıntepe mevkisinde İBB ekipleri tarafından dün başlatılan alt geçit çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikametine kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan 3 şerit olarak sağlanıyor.

Sabah saatlerinden itibaren yoğun trafiğe neden olan çalışmanın ilk etabının 1 ay sürmesinin planlandığı öğrenildi.

iBB'den yapılan açıklamada, "Bostancı - Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" inşaat çalışmaları kapsamında, D-100 kara yoluna alt geçit ile yan yol köprüsü, dere geçiş köprüsü ve bağlantı yolları yapılmasının planlandığı belirtildi.

Çalışma için Ulaşım ve Trafik Komisyonunda (UTK) geçici trafik sirkülasyonu kararı alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projenin ilk etabı için Kartal-Kadıköy istikametindeki trafik akışı 3 şerit olarak yan yola alındı. Çalışma kapsamında, bölgede mevcut yol aksı zaman zaman değiştirilecek. İşin tamamının 7 Şubat 2022 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. Proje bitirildiğinde, Bostancı ve Kayışdağı arasında kesintisiz bir ulaşım sağlanacak. Bostancı Kavşağı ve Küçükyalı Kavşağı trafiği rahatlatılarak, D-100 kara yolu trafiğinin yoğunluğu azaltılacak. D-100 Karayolu Güney Yan Yolu ise tek yöne dönecek."

Maltepe'de D-100 kara yolu kavşak projesi nedeniyle geçici olarak kapatıldı

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AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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