Maltepe'de Cumhuriyet Kupası'nın şampiyonu Spor Müdürlüğü oldu

06.11.2019 11:33 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:38

Maltepe Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası sona erdi. Zorlu geçen final maçında Spor İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü penaltılarla 5-3 yenerek, kupanın sahibi oldu.



Maltepe Belediyesinin farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği ve 10 müdürlüğün katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Birimler arası Futbol Turnuvası sona erdi. Büyük bir heyecan içerisinde geçen final maçında, Spor İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü 2-2 berabere kaldı. Penaltılara giden maçta Spor İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşlerini 5-3 yendi ve şampiyonluk kupasının sahibi oldu.



Lösemili çocuklar unutulmadı



2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle "Hayatımız Çocuklarımız" pankartı ve ağızlarında maskelerle sahaya çıkan sporcular, önemli bir farkındalık etkinliğine de imza atarken, Mali Hizmetler Müdürlüğü de Fen İşleri Müdürlüğü'nü 3-1 yenerek 3. oldu. Turnuvanın şampiyonu Spor İşleri Müdürlüğü, ikinci olan Temizlik İşleri ve üçüncü olan Mali Hizmetler Müdürlüğü kupa ve madalyalarını, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Savaş Eroğlu, Belediye Meclis Üyesi Ercan Konak ve Maltepe Amatör Spor Kulüpleri Birliği (MASK) Başkanı Behram Kaçar'ın elinden aldı. Turnuvaya katılan ve derece alan ilk 3 takıma eşofman takımı hediye edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA