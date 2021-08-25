MALTEPE'DE ÇOCUĞUNU REHİN ALA BABA EVİ ATEŞE VERDİ 2
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MALTEPE'DE ÇOCUĞUNU REHİN ALA BABA EVİ ATEŞE VERDİ 2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALTEPE'DE ÇOCUĞUNU REHİN ALA BABA EVİ ATEŞE VERDİ 2 Haber-Kamera: Mustafa ESEN İSTANBUL DHAMaltepe'de evde çocuğunu rehin alan baba evi ateşe verdi.

MALTEPE'DE ÇOCUĞUNU REHİN ALA BABA EVİ ATEŞE VERDİ 2

Haber-Kamera: Mustafa ESEN İSTANBUL DHA

Maltepe'de evde çocuğunu rehin alan baba evi ateşe verdi. Çocuk özle harekat polisi tarafından kurtarılırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi üzerinde bir binada öğle saatlerinde bir baba, henüz bilinmeyen bir nedenle çocuğunu rehin aldı. Olaya polis müdahale ederken, polisin eve girmesini engellemek isteyen baba evi ateşe verdi. Evde rehin bulunan çocuk bu sırada polis tarafından kurtarıldı. Olaya karışan baba ise gözaltına alındı. Olayın yaşandığı binadaki yangına ise itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay sırasında gözüne cam isabet eden bir polisin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralı polise olay yerindeki ambulansta ilk müdahale yapıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

MALTEPE'DE ÇOCUĞUNU REHİN ALA BABA EVİ ATEŞE VERDİ 2
MALTEPE'DE ÇOCUĞUNU REHİN ALA BABA EVİ ATEŞE VERDİ 2
MALTEPE'DE ÇOCUĞUNU REHİN ALA BABA EVİ ATEŞE VERDİ 2
MALTEPE'DE ÇOCUĞUNU REHİN ALA BABA EVİ ATEŞE VERDİ 2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MALTEPE'DE ÇOCUĞUNU REHİN ALA BABA EVİ ATEŞE VERDİ 2 - Haberler
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