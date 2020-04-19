Maltepe'de çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü Maltepe'de bulunan beş katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Maltepe'de bulunan beş katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında çok sayıda kişi binada mahsur kalırken, itfaiye ekipleri seferber oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan meraklı vatandaşlar ise sokakta yoğunluk oluşturdu. Öte yandan, yangın havadan görüntülendi.

İTFAİYE EKİPLERİ MAHSUR KALANLAR İÇİN SEFERBER OLDU

Yangın, saat 15.20 sıralarında Maltepe ilçesi, Fındıklı Mahallesi, Sarmaşık Sokak'ta bulunan beş katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu iddia edilen yangının kesin nedeni bilinmezken, üçü çocuk toplam on kişi yoğun dumandan dolayı apartmanda mahsur kaldı. Yeni ameliyat olan ve evinde dinlenen yaşlı bir kadın da yangında mahsur kalanlar arasındaydı. İtfaiye ekiplerinin önceliği yaşlılar ve çocuklar olurken, çoğu bina sakini çatıya çıkarak dumandan korunmaya çalıştı. İtfaiye merdiveniyle kurtarılan mahsur kalan vatandaşlar, olay yerindeki ambulansa götürülerek solunum desteğine bağlandı. Üçü çocuk, birisi yaşlı olan toplam on kişi ambulanslarla en yakın hastaneye sevk edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ, O ANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Maltepe'de meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında on kişi yoğun dumandan etkilendi ve bina içerisinde mahsur kaldı. Binadaki vatandaşları kurtarmak için seferber olan itfaiye ekiplerinin çalışmasını sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan vatandaşlar sokaktan izledi. Meraklı vatandaşların pencere ve balkonlardan izlediği o yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, uzun süre duman tahliyesi yapıldı. Sağlık personelinin kalabalığa yaptığı uyarı da gözlerden kaçmadı. 'Sokağa çıkma yasağı var, polis ekipleri cezai işlem uygular lütfen evinize gidin' diyen sağlık personeline aldırış etmeyen kural tanımaz vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin mahsur kalanları kurtardığı o anları en yakından izledi.

(Hanifi Bayar - Halit Arslan/İHA)

Kaynak: İHA