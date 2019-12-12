Maltepe'de cesedi bavulda bulunan kadının cenazesi adli tıp'tan alındı
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Maltepe'de cesedi bavulda bulunan kadının cenazesi adli tıp'tan alındı

Maltepe'de, lüks rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıİstanbul Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta öldürüldükten sonra bir bavula konan Didem Mengü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

12.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:23
Maltepe'de cesedi bavulda bulunan kadının cenazesi adli tıp'tan alındı

'de, lüks rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının cenazesi 'ndan alındı

Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta öldürüldükten sonra bir bavula konan Didem Mengü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Maltepe'de cesedi bavulda bulunan kadının cenazesi adli tıp'tan alındı
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