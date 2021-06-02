Maltepe'de çaylar başkandan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maltepe'de çaylar başkandan

Maltepe'de çaylar başkandan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemi koşullarında gece gündüz aralıksız çalışan Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekibini sabahın ilk ışıklarıyla ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Kılıç, çay servisini kimseye bırakmadı.

Pandemi koşullarında gece gündüz aralıksız çalışan Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekibini sabahın ilk ışıklarıyla ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Kılıç, çay servisini kimseye bırakmadı.

Maltepeliler bugüne de Başkan Ali Kılıç'la başladı. Saat 04.00'ten itibaren Maltepe sokaklarında vatandaşlara "günaydın" diyen Başkan Kılıç'ın bir sonraki durağı ise Girne Mahallesi'ndeki Yol Yapım Amirliği oldu. Gece mesaisinden dönen işçiler, yorgunluk çayını almak için ocağa yöneldiklerinde tatlı bir sürprizle karşılaştı. Başkan Ali Kılıç, "Gece demediniz, gündüz demediniz, pandemi demediniz çalıştınız. Şimdi siz dinleneceksiniz, ben size çay servisi yapacağım" dedi. Başkan Kılıç, tepsiye koyduğu çayları tek tek masaları gezerek yol yapım çalışanlarına ikram etti. Bir çayı da kendine alan başkan, işçilerle sohbet edip sorunlarını dinledi.

Fen İşleri Müdürlüğü özellikle pandemi sürecinde aralıksız hizmet vermeye devam etti. Bu süreçte Zümrütevler, Büyükbakkalköy, Gülsuyu, Feyzullah mahallelerindeki caddeler başta olmak üzere 1 milyon 154 bin 800 kilogram asfalt döküldü, 4 bin 397 metrekare kaldırım taşı döşendi ve sokak lambaları onarıldı. - İSTANBUL

Maltepe'de çaylar başkandan
Maltepe'de çaylar başkandan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yokuşun başına koyulan çöp konteyneri, mahallelinin kabusu oldu
Yokuşun başına koyulan çöp konteyneri, mahallelinin kabusu oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Mustafa Şentop Antony Blinken İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen İlker Kaleli Demet Özdemir Barış Murat Yağcı
Spor Enes Ünal Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Maltepe'de çaylar başkandan - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 15:58:41. #1.13#

title