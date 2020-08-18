Maltepe'de çatıyı onarırken 4'üncü kattan düşen kişi ağır yaralandı
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Maltepe'de çatıyı onarırken 4'üncü kattan düşen kişi ağır yaralandı

MALTPE'de çatıyı onarırken 4'üncü kattan havalandırma boşluğuna düşen Yusuf K. ağır yaralandı.

Maltepe'de çatıyı onarırken 4'üncü kattan düşen kişi ağır yaralandı
18.08.2020 18:06 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:10
MALTPE'de çatıyı onarırken 4'üncü kattan havalandırma boşluğuna düşen Yusuf K. ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan Yusuf K. hastaneye kaldırıldı.

Olay, Altıntepe Mahallesi İnceyol Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, binanın çatısını onarmaya çalışan Yusuf Y. (43) bir anda dengesini kaybederek 4'üncü kattan havalandırma boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Yusuf Y.'yi düştüğü yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yusuf Y.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Yusuf Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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