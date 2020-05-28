Maltepe'de camiler, cemaatle buluşma için hazırlandı
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Maltepe'de camiler, cemaatle buluşma için hazırlandı

Maltepe Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ibadete kapatılan ve yarın cemaatle buluşacak 40 camide ve namaz kılınacak alanda dezenfeksiyon ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Maltepe'de camiler, cemaatle buluşma için hazırlandı
28.05.2020 16:19 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:56

Maltepe Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ibadete kapatılan ve yarın cemaatle buluşacak 40 camide ve namaz kılınacak alanda dezenfeksiyon ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, cami ve namaz kılınacak alanlarda Veteriner İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekibi ilaçlama, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de temizlik yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, vatandaşlardan Diyanet İşleri Başkanlığının uyarılarını dikkate almalarını istedi.

Kılıç, "Camiye gelecek vatandaşların abdestlerini evlerinde almaları, maske bulundurmaları, seccadelerini kendi getirmeleri, mesafeyi ihmal etmemeleri, hastaysalar evde kalmalarını içeren uyarı broşürleri hazırlandı. Maltepelilerin bu konuda hassas ve dikkatli davranacaklarını, kurallara uyacaklarını şimdiden biliyor ve her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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