MALTEPE'DE ÇAKAR VE EMNİYET ŞERİDİ DENETİMİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MALTEPE'DE ÇAKAR VE EMNİYET ŞERİDİ DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALTEPE'de usulsüz çakar ve siren bulunan ve emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE'de usulsüz çakar ve siren bulunan ve emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, plakasız bir çekici sürücüsüne ve araç kullanırken telefonla konuşan kişiye ceza yazıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde usulsüz çakar ve siren bulunduran ve emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı. Kontroller sırasında çakar ve siren bulunan araçlar tek tek durdurularak gerekli izin belgeleri olup olmadığına bakıldı. Denetimlerde plakasız çekiciye sürücüsüne 551 lira, araç kullanırken telefonla konuşan bir kişiye de 314 lira ceza kesildi. Emniyet şeridini kullanan bir sürücüye ise bin 339 lira para cezası kesildi.

MALTEPE'DE ÇAKAR VE EMNİYET ŞERİDİ DENETİMİ

MALTEPE'DE ÇAKAR VE EMNİYET ŞERİDİ DENETİMİ

MALTEPE'DE ÇAKAR VE EMNİYET ŞERİDİ DENETİMİ

MALTEPE'DE ÇAKAR VE EMNİYET ŞERİDİ DENETİMİ

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç kalabalığa daldı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç kalabalığa daldı

 Sedat Peker'i tehdit eden 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı

Sedat Peker'i tehdit eden "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı

 İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title