MALTEPE'DE ÇAKAR VE EMNİYET ŞERİDİ DENETİMİ

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE'de usulsüz çakar ve siren bulunan ve emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, plakasız bir çekici sürücüsüne ve araç kullanırken telefonla konuşan kişiye ceza yazıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde usulsüz çakar ve siren bulunduran ve emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı. Kontroller sırasında çakar ve siren bulunan araçlar tek tek durdurularak gerekli izin belgeleri olup olmadığına bakıldı. Denetimlerde plakasız çekiciye sürücüsüne 551 lira, araç kullanırken telefonla konuşan bir kişiye de 314 lira ceza kesildi. Emniyet şeridini kullanan bir sürücüye ise bin 339 lira para cezası kesildi.