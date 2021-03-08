Son dakika haberleri! Maltepe'de buz pistine dönen yolda kazalar peş peşe geldi
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Son dakika haberleri! Maltepe'de buz pistine dönen yolda kazalar peş peşe geldi

08.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:13
Son dakika haberleri! Maltepe'de buz pistine dönen yolda kazalar peş peşe geldi

Son dakika haber: MALTEPE'de buzlanan yolda peş peşe kazalar meydana geldi.

 MALTEPE'de buzlanan yolda peş peşe kazalar meydana geldi. 

Maltepe Başıbüyük yolunda sabah erken saatlerinde yaşanan buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İki araç olay yerinden ayrılırken bölgeye trafik polisleri sevk edildi. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı, ambulansta tedavi altına alındı. Ekipler, aşırı buzlanma yaşanan yol için olay yerine tuzlama ekibi istedi. Bu sırada polis ekipleri ikinci kaza yaşanmaması için araç sürücülerine tek tek buzlanma konusunda uyarıda bulundu. 

ARAÇLAR KAYDI, MOTOSİKLETLİ DÜŞTÜ

Buna rağmen kimi araçlar buzlanan yolda kaydı. Bir motosikletli ise kayarak yere düştü. Bazı araçlar kontrolden çıkarken, duramayan bir kamyonet ve otomobil kaza yaptı. Çevrede bulunan vatandaşlar, buzlu yolda patinaj yapan bir otomobili iterken Başıbüyük yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine beklenen tuzlama ekibi yerine kumlama ekibi gönderildi. Buzlanan yola belediye çalışanları kum döktü. Kaza yapan taksi sürücüsü Müjdat Pehlivan, "Hafif ticari bir araç vardı, benim şeride doğru döndü. Ben de ona vurmamak için kırdım. İlerideki kamyona vurdum. Benim arkamdaki de geldi ona vurdu. Hafif ticari araç da kaçtı gitti. Diğer hafif ticari aracın şoförü yaralandı, ayağını tutuyordu. Ambulansa aldılar" dedi.Kaza yapmamak için yol kenarında bekleyen bir TIR sürücüsü ise, "Yolda kaldık bekliyoruz. Duyduk kaza oldu. Yolun tuzlanmasını bekliyoruz. Gizli buzlanma, herkes bunu bilemez. Oraya geldin mi kalırsın" ifadesini kullandı 

 

 


Son dakika haberleri! Maltepe'de buz pistine dönen yolda kazalar peş peşe geldi
Son dakika haberleri! Maltepe'de buz pistine dönen yolda kazalar peş peşe geldi
Son dakika haberleri! Maltepe'de buz pistine dönen yolda kazalar peş peşe geldi
Son dakika haberleri! Maltepe'de buz pistine dönen yolda kazalar peş peşe geldi
Son dakika haberleri! Maltepe'de buz pistine dönen yolda kazalar peş peşe geldi
Son dakika haberleri! Maltepe'de buz pistine dönen yolda kazalar peş peşe geldi
Son dakika haberleri! Maltepe'de buz pistine dönen yolda kazalar peş peşe geldi
Son dakika haberleri! Maltepe'de buz pistine dönen yolda kazalar peş peşe geldi
Son dakika haberleri! Maltepe'de buz pistine dönen yolda kazalar peş peşe geldi
Son dakika haberleri! Maltepe'de buz pistine dönen yolda kazalar peş peşe geldi
Son dakika haberleri! Maltepe'de buz pistine dönen yolda kazalar peş peşe geldi
Son dakika haberleri! Maltepe'de buz pistine dönen yolda kazalar peş peşe geldi
Son dakika haberleri! Maltepe'de buz pistine dönen yolda kazalar peş peşe geldi
Son dakika haberleri! Maltepe'de buz pistine dönen yolda kazalar peş peşe geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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