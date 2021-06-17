Maltepe'de bozuk yola geçit yok
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Maltepe'de bozuk yola geçit yok

Maltepe'de bozuk yola geçit yok
Bültenler - Haberler | Güncel

Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu toplam 310 bin 440 ton asfalt ile Maltepe'nin yolları yeni baştan yaratıldı.

Maltepe Belediyesi son 7 yılda ilçenin altyapısını adeta yeniledi.

İstanbul'un nüfus yoğunluğu en fazla yerleşim alanlarından biri olan Maltepe altyapısına yönelik hizmetlerle de ön plana çıktı. Ali Kılıç'ın başkanlık görevine gelmesiyle birlikte ilçede adeta bir yenilenme rüzgarı esti.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler adeta gece gündüz çalıştı. 2014-2021 yılları arasında ekipler 310 bin 440 ton asfalt ile yolları yeniledi. Halen sürmekte olan asfaltlama çalışmalarına ek olarak aynı süre içinde 255 bin 56 metrekare kaldırım yenilenirken 12 bin 889 metre yağmur suyu kanalı yapıldı.

Yine aynı dönemde 14 bin 496 metrekare bahçe duvarı ve 6 bin 521 metre merdiven de Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan hizmetler arasında yer aldı.

Kaynak: Bültenler

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