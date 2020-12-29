Rehin aldığı öğretim üyesi kadını evinde yakarak öldürdü... Mahalleliden şüpheli şahsa linç girişimi

Rehin aldığı öğretim üyesi kadını evinde yakarak öldürdü... Mahalleliden şüpheli şahsa linç girişimi

İSTANBUL - Maltepe'de bir şahıs eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen öğretim üyesi bir kadını 2 gün boyunca evinde rehin aldı. Şahıs kadını yakarak öldürdü. Evde yangın çıkarken şahıs gözaltına alındığı sırada arbede yaşandı.

Olay Maltepe Bağlarbaşı Mahallesinde saat 12. 30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Kemal Delbe isimli şahıs, öğretim üyesi olan Aylin Sözer isimli eski kız arkadaşını kadının evinde 2 gün boyunca rehin aldı. Bugün yaşanan olayda Kemal Delbe, Aylin Sözer'i evinde yakarak öldürdü. Evde yangın çıkarken olay yerine polis ambulans ekipleri sevk edildi. Saldırgan şahıs polis tarafından gözaltına alındı. O sırada mahalleli, şahsa saldırınca arbede yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ