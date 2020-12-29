Rehin aldığı öğretim üyesi kadını evinde yakarak öldürdü... Mahalleliden şüpheli şahsa linç girişimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rehin aldığı öğretim üyesi kadını evinde yakarak öldürdü... Mahalleliden şüpheli şahsa linç girişimi

29.12.2020 13:44 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:23

Rehin aldığı öğretim üyesi kadını evinde yakarak öldürdü.

Rehin aldığı öğretim üyesi kadını evinde yakarak öldürdü... Mahalleliden şüpheli şahsa linç girişimi

İSTANBUL - Maltepe'de bir şahıs eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen öğretim üyesi bir kadını 2 gün boyunca evinde rehin aldı. Şahıs kadını yakarak öldürdü. Evde yangın çıkarken şahıs gözaltına alındığı sırada arbede yaşandı.

Olay Maltepe Bağlarbaşı Mahallesinde saat 12. 30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Kemal Delbe isimli şahıs, öğretim üyesi olan Aylin Sözer isimli eski kız arkadaşını kadının evinde 2 gün boyunca rehin aldı. Bugün yaşanan olayda Kemal Delbe, Aylin Sözer'i evinde yakarak öldürdü. Evde yangın çıkarken olay yerine polis ambulans ekipleri sevk edildi. Saldırgan şahıs polis tarafından gözaltına alındı. O sırada mahalleli, şahsa saldırınca arbede yaşandı.

Rehin aldığı öğretim üyesi kadını evinde yakarak öldürdü... Mahalleliden şüpheli şahsa linç girişimi
Rehin aldığı öğretim üyesi kadını evinde yakarak öldürdü... Mahalleliden şüpheli şahsa linç girişimi
Rehin aldığı öğretim üyesi kadını evinde yakarak öldürdü... Mahalleliden şüpheli şahsa linç girişimi
Rehin aldığı öğretim üyesi kadını evinde yakarak öldürdü... Mahalleliden şüpheli şahsa linç girişimi
Rehin aldığı öğretim üyesi kadını evinde yakarak öldürdü... Mahalleliden şüpheli şahsa linç girişimi
Rehin aldığı öğretim üyesi kadını evinde yakarak öldürdü... Mahalleliden şüpheli şahsa linç girişimi
Rehin aldığı öğretim üyesi kadını evinde yakarak öldürdü... Mahalleliden şüpheli şahsa linç girişimi
Rehin aldığı öğretim üyesi kadını evinde yakarak öldürdü... Mahalleliden şüpheli şahsa linç girişimi
Rehin aldığı öğretim üyesi kadını evinde yakarak öldürdü... Mahalleliden şüpheli şahsa linç girişimi
Rehin aldığı öğretim üyesi kadını evinde yakarak öldürdü... Mahalleliden şüpheli şahsa linç girişimi
Rehin aldığı öğretim üyesi kadını evinde yakarak öldürdü... Mahalleliden şüpheli şahsa linç girişimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Coşkun Sabah Bülent Ersoy
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Samet Aybaba Fırat Aydınus Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Beşiktaş Sivasspor İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rehin aldığı öğretim üyesi kadını evinde yakarak öldürdü... Mahalleliden şüpheli şahsa linç girişimi | Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 14:28:13. #1.14#
title