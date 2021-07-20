Maltepe'de bir mağazadan hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
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Maltepe'de bir mağazadan hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Maltepe'de bir mağazadan hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Maltepe'de bir alışveriş merkezindeki mağazadan çanta, kıyafet ve ayakkabı çalan iki şüpheli yakalandı.

Maltepe'de bir alışveriş merkezindeki mağazadan çanta, kıyafet ve ayakkabı çalan iki şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezinin önünde şüpheli hareketler sergileyen bir kişi, otomobile binmeye çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından durduruldu.

O sırada kaçmaya çalışan aracı ve sürücüsünü de kontrol altına alan ekipler, şüphelinin elindeki poşette, alarmları sökülmemiş halde 64 adet çanta, kıyafet ve ayakkabı ele geçirdi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan İ.B. ve Ö.B. hakkında, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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