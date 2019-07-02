Maltepe'de bir kişi eski eşiyle tartıştı, kafasına silah dayadı

Şahsı ikna çabaları devam ediyor İSTANBUL - Maltepe'de iddiaya göre bir kişi önce eski eşiyle tartıştı ardından kafasına silah dayadı. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şahsı ikna çabaları devam ediyor.

Kaynak: İHA